Beim Kampf gegen das Erdöl-Projekt haben Gegner erneut vor Gericht verloren. Das muss noch keine endgültige Niederlage sein.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht beurteilt werden, warum das Verwaltungsgericht in Neustadt die Klagen des BUND sowie der Ortsgemeinde Otterstadt und der Verbandsgemeinde Rheinauen abgewiesen hat. Bergrechtliche Genehmigungsverfahren sind komplex, die Kläger könnten ihre Argumente zu früh vorgebracht haben. Das birgt die Chance, später im Verfahren, wenn es konkret um den Bohrplatzbau und die Bohrung an sich geht, erfolgreich zu sein. Der BUND, der am ehesten klagebefugt zu sein scheint, hat bereits angekündigt, später im Sonderbetriebsplanverfahren genau zu prüfen, ob Natur- und Artenschutz ausreichend Beachtung geschenkt wird.

Der Kampf gegen das Erdöl-Projekt ist längst zu einem Spiel auf Zeit geworden, um unter anderem mehr Umweltschutz im Bergrecht zu erreichen.