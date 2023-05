Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein mit Graffiti besprühter Kiosk am Wolfgangsee, herausgerissene Steine am Schwanenplatz in Waldsee, beschädigte Scheiben am Bürgerhaus in Neuhofen und eingeschlagene an einer Bushaltestelle in Otterstadt: Die Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen klagt über eine Zunahme an Vandalismus seit Beginn der Corona-Krise. Die Polizei kann dies zwar nicht bestätigen, weist aber auf ein Problem bei der Tätersuche hin.

Nach Angaben von Ordnungsamtsleiter Thomas Hauser sind alle vier Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde betroffen. Zu Vandalismus komme es auch auf Spielplätzen, Grün- und Sportanlagen