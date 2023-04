Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endspurt: Die Vorbereitungen am Neubau der Kita Wirbelwind in Neuhofen laufen auf Hochtouren. Im November kann die kommunale Einrichtung ihr neues Quartier in der Carl-Reiss-Straße beziehen. Die Freude ist groß – auch wenn es ein paar kleine Abstriche gibt.

Auf dem Dach der Neuhofener Kita Wirbelwind ist schon einiges passiert. Vor einigen Wochen wurde die Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, die bereits Strom produziert. Doch auch sonst laufen die