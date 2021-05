Die Themen neuer Kindergarten und neue Trainingshalle für Römerberg sind seit Jahren treue Begleiter des Land-Redakteurs bei den Sitzungen des örtlichen Ortsgemeinderats – so auch am Dienstag wieder. Diesmal wurden emotionale Stellungnahmen und überraschende Wendungen geboten.

So richtig vorwärts gegangen (der Bürgermeister wird jetzt bei der Zeitungslektüre am Küchentisch vehement widersprechen) ist es in den vergangenen Jahren irgendwie nicht, wenn es um die geplante siebte Kita und die von Vereinen heiß ersehnte Trainingshalle geht. Dass mit dem Baubeginn für den Kindergarten nicht vor 2023 zu rechnen sei und gleichzeitig bereits jetzt fast 50 Kita-Plätze im Ort fehlten, wie Bürgermeister und Beigeordnete erklärten, führte dazu, dass Ulrike Maier (Grüne) im Rat der Kragen platzte.

„Ich bin mehr als enttäuscht, was jetzt passiert“, machte die Erzieherin ihrem Ärger Luft. Die Kita könnte schon stehen, wenn der Rat in der Vergangenheit nicht so zögerlich agiert hätte. Im Baugebiet W3 hätte es ein Grundstück dafür gegeben, doch man habe so lange nach einer möglichst günstigen Lösung gesucht, dass „uns das jetzt um die Ohren fliegt – und zwar heftig“. Der Hinweis aus der CDU, dass eine fünfgruppige Kita gebraucht werde, für die in W3 kein Platz sei, dürfte das Grünen-Ratsmitglied ebenso wenig beruhigt haben, wie die Ankündigung ihres Fraktionssprechers Jürgen Schall, man müsse jetzt aber wirklich „mit Nachdruck gucken“, dass es voran geht.

Wenig rosig sind auch die Aussichten auf einen baldigen Bau der neuen Trainingshalle. Wann das Thema eigentlich zum ersten Mal aufgekommen sei, wollte Markus Weis (FDP) wissen, was Ortschef Matthias Hoffmann (Grüne) knapp mit „in der letzten Legislaturperiode“ beantwortete. Nicht nur der chronische Geldmangel, politische Uneinigkeit und lange Vorlaufzeiten im Bau sind dabei Probleme, auch steht immer noch nicht fest, was nun genau passieren soll: Wird eine neue Halle neben die Berghausener Grundschul-Turnhalle gebaut? Oder wird diese abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt? Der Bürgermeister brachte im Rat nun überraschend noch eine Zwischenlösung ins Spiel: Die ehemalige Soccer-Arena in Heiligenstein steht zum Verkauf. Diese sei zwar nicht groß genug für Handball, wohl aber für Volleyball und Badminton. Entschieden ist freilich noch lange nichts. Schaut also ganz so aus, als würden diese Themen den Redakteur noch länger begleiten.