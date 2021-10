Der Schock ist am Samstagvormittag gekommen – und natürlich haben die Vertreter der protestantischen Kirchengemeinde in Altrip sofort die Polizei verständigt. In der Ludwigstraße, wo sich Pfarrheim und Kindertagesstätte befinden, haben Unbekannte gewütet, vermutlich in der Nacht zuvor. Laut Polizei wurden verschiedene Dekorationsgegenstände verwüstet und gestohlen, zudem sei ein Fahrrad mutwillig zerstört worden. Außerdem haben die Vandalen etliches an Müll und Unrat zurückgelassen und die Fassade des Pfarrheims mit Getränken beschädigt. Als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, fanden die Beamten eine Baustellenbeleuchtung, die vermutlich von einer Baustelle an einem anderen Ort entwendet wurde. Zeugen können sich bei der Polizei in Schifferstadt melden, per Telefon unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.