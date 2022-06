Was kann ich tun, wenn mich ein fremder Mann ins Auto zerren will? Oder ein gemeiner Viertklässler in den Würgegriff nimmt? Angehende Schulanfänger lernen sich zu wehren.

„Ihr müsst ganz laut Nein schreien. Gleichzeitig knickt ihr euren Ellbogen ein und zieht eure Hand in Richtung eurer Brust“, erklärt Jujutsu-Trainer Stephan Heinstein vom TSV Iggelheim. Die Jungen und Mädchen lauschen ihm gespannt und verfolgen aufmerksam jede Bewegung, als der 50-Jährige mit Kita-Papa Martin das Ganze vorführt. Wenn Heinstein redet, ist es mucksmäuschenstill im Flur der Kita St. Michael. Es ist bereits die zweite Eltern-Kind-Gruppe an diesem Samstagmorgen, der er Grundlagen der Selbstverteidigung an praxisnahen Beispielen zeigt. Oder besser gesagt: Selbstbehauptung. „Verteidigung in einer Stunde gibt es nicht. Diese Techniken muss man dann regelmäßig üben, üben, üben. Nach etwa drei Jahren, wenn man nicht mehr drüber nachdenken muss und sie automatisch ausführt, wird Verteidigung daraus“, sagt er.

Als Heinstein die baldigen Abc-Schützen ermuntert, das Gesehene mal selbst mit ihm zu probieren, sind die meisten anfangs noch schüchtern. Außer Vincent, Martins Sohn. Was der Papa kann, kann er doch schon lange. Mutig tritt er dem Übungsleiter auf der blauen Matte entgegen und nimmt die Arme schützend vor sich. Als der ihn an einem Arm packt und mit sich ziehen will, brüllt der Kleine dem Großen aus voller Kehle ein Nein ins Gesicht und löst sich mit der schnell gelernten Technik flugs aus dessen Griff. Das wirkt ansteckend. Jetzt trauen sich immer mehr seiner Altersgenossen, auch wenn einige zunächst lieber mit ihrer Mama üben, ehe sie es mit Heinstein aufnehmen. Der ist zufrieden. „Wenn ihr heute nach Hause geht, dann in der Gewissheit, dass euch niemand gegen euren Willen festhalten kann. Ihr könnt euch immer befreien.“

Angst vor der Schule nehmen

Zum Jujutsu ist Heinstein einst selbst durch seine Tochter gekommen und der Kampfkunst treu geblieben. Beim TSV Iggelheim vermittelt er sie regelmäßig beim Training, bringt sie anderen Interessierten auch mal bei besonderen Aktionen oder Veranstaltungen näher. In einer Kita ist er allerdings zum ersten Mal.

Diese Premiere hat Erzieherin Nicole Gospodarczyk ermöglicht, die den Kontakt herstellte und den Kurs organisierte. „Den Kindern die Angst vor der Schule nehmen, ihr Selbstbewusstsein stärken, das war das ganze Jahr über unser Thema“, erzählt sie. Dazu habe der Selbstverteidigungskurs wunderbar gepasst.

Natürlich erfahren die Teilnehmer in der Stunde ziemlich viel. Nicht jeder kann sich das merken. Damit die Kinder zu Hause weiter üben, war auch jeweils ein Elternteil eingeladen, damit Mama oder Papa beim Weiterüben behilflich sein können. „Ich werde mit meiner Tochter auch noch Videos über die Handbewegungen machen und euch schicken“, kündigt Heinstein eine weitere Gedächtnishilfe an.

Auch die Mütter lauschen gebannt

Doch nicht nur die Jungen und Mädchen lernen Nützliches. Denn auch eine erwachsene Frau kann unversehens in eine unangenehme oder gar gefährliche Situation geraten. So hören die anwesenden Mütter Heinstein mit großem Interesse zu, als dieser erläutert, wie sie sich aus dem überraschenden Würgegriff eines Angreifers befreien und diesen vorübergehend ausschalten können. Oder bei sexueller Belästigung Herrin der Lage werden und einem schlecht oder gar nicht erzogenen Mann schmerzhaft die Grenzen aufzeigen. „Dabei kommt es allein auf die Technik an. Wer Kraft braucht, macht etwas falsch“, hebt er hervor.

Die Kinder wirken begeistert, die Eltern ebenfalls. Beim Kurs mitzumachen, habe sich auf jeden Fall gelohnt, finden die Mütter Diana und Jess. Sie selbst hätten glücklicherweise noch nie Momente erlebt, in denen sie solche Techniken gebraucht hätten. „Aber an der Uni gab es Frauen, die derartige Probleme hatten“, verrät Jess.

Von der Aktion in der Kita scheinen letztlich alle etwas Positives mitzunehmen. Auch Heinstein. Denn am Ende wollen einige der Eltern mit ihren Schützlingen mal beim Vereinstraining vorbeischauen.