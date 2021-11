Die weiß-gelbe Kirchenfahne wurde gehisst, eine große Geburtstagskerze entzündet, und Lichter sowie Schmuck wurden angebracht: Die Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius in Bobenheim-Roxheim ist am Montag, 25. Oktober, in ihr Jubiläumsjahr gestartet. 1971 wurde der Kindergarten eingeweiht.

Mit Partyhütchen, Kinderdisko und alten Spielen wie Dosenwerfen, Brezelschnappen, Topfschlagen, Sackhüpfen und Kartoffellauf feierten die Kinder ihre Kita. Nach einem Minigottesdienst mit Pfarrer Markus Hary wurde getanzt, gesungen und musiziert. In einer Konferenz konnten die Kinder vorab die Feier mitgestalten. Sie wünschten sich eine Kinovorstellung nach dem Bilderbuch „Kuh Lieselotte“ mit Popcorn. Eine Partyfontäne eröffnete das Kuchenbuffet, für das Eltern Blechkuchen gebacken und als große 50 angeordnet hatten. Im kommenden Sommer soll es dann ein großes Fest mit Familien, Ehemaligen und Gästen aus der Kirchengemeinde geben.