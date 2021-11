Die Heßheimer Kindertagesstätte hat 2000 Euro an das Team der in Bad Neuenahr-Ahrweiler überfluteten Integrativen Kindertagesstätte St. Hildegard übergeben. Das Geld stammt aus einer Spendensammelaktion anlässlich des Markttags im Heßheimer Kinderhort.

„Nach dem Unglück war sofort klar, wir müssen helfen“, berichtet Elternausschussmitglied Nadine Charrier. Eine Gruppe aus Eltern fand sich unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ zusammen und stellte Kontakt zur stark von der Flut betroffenen Integrativen Kindertagesstätte St. Hildegard her. Deren Einrichtung im Bad Neuenahr-Ahrweilerer Stadtteil Bachem wurde vollkommen zerstört, sodass die Kita ins zehn Kilometer entfernte Dorfgemeinschaftshaus in Birresdorf (Kreis Ahrweiler) umziehen musste.

„Wir haben 28 selbst gebackene Kuchen verkauft“, sagt Charrier. Die Käufer konnten den Preis für ein Kuchenstück selbst bestimmen. In den Spendentopf wanderten laut Charrier außerdem noch der Erlös aus dem Waffelverkauf des Horts und der Inhalt der in Heßheimer Geschäften aufgestellten Spendendosen, die die Kinder zuvor gestaltet hatten. Am 30. Oktober wurden die 2000 Euro und weitere gespendete Spielsachen vor Ort in Birresdorf übergeben. „Die Geschichten und Bilder haben uns schockiert und berührt“, sagt Charrier. Das Spendengeld werde sofort in Spiel- und Bewegungsmaterial investiert.