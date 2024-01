Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die voraussichtlichen Kosten für den geplanten Kita-Neubau in der Haardtstraße im Ortsteil Dannstadt sind zuletzt immer weiter gestiegen. Rund 7,2 Millionen Euro sind den örtlichen Politikern zu viel Geld. Deshalb haben sie nun in einer gemeinsamen Sitzung zweier Ausschüsse Einsparmöglichkeiten diskutiert – und sich erläutern lassen, wie das Kreisjugendamt den Bedarf an Betreuungsplätzen ermittelt.

Dass in der Ortsgemeinde Betreuungsplätze fehlen, bekommt sie schon seit 2017 vom Kreisjugendamt mitgeteilt. Die vorhandenen Einrichtungen zu erweitern, würde nicht reichen,