Zwei wichtige Projekte hat der Dannstadt-Schauernheimer Ortsgemeinderat ein Stück vorangebracht. Er beauftragte Fachfirmen für den geplanten Neubau einer Kita in der Haardtstraße und wählte Spielgeräte für den Gutenbergplatz aus.

Die neue Kita wird im Ortsteil Dannstadt auf einem Teil des Rasensportplatzes entstehen, der einst zur Kurpfalzschule gehörte. Sie ist mit drei Gruppen geplant, wird aber so gebaut, dass sie sich bei Bedarf mit geringem Aufwand um zusätzliche drei auf dann sechs Gruppen erweitern lässt. Vorgesehen ist zudem eine große Küche, die neben dem Neubau auch die benachbarte Kita Sonnenschein mit frisch zubereiteten Mittagessen versorgen kann. Mit dem Vorhaben hat die Gemeinde gewartet, bis die Sanierung der Haardtstraße zwischen Kurpfalzstraße und westlichem Ortsrand abgeschlossen ist.

Damit die Handwerker später genau wissen, was zu tun ist, hat der Rat nun Fachplaner für mehrere Teilarbeiten beauftragt. Um die Freianlagenplanung soll sich Hofmann Röttgen Landschaftsarchitekten aus Limburgerhof kümmern. Die Firma hat laut Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) mit etwas mehr als 92.000 Euro das günstigste Angebot aller fünf Bewerber abgegeben. Für rund 105.000 Euro hat die Neiss Tragwerksplanung GmbH aus Worms den Zuschlag für das Planen des Tragwerks erhalten. Die acht Mitbewerber haben allesamt mehr Geld verlangt. Gegen vier Konkurrenten durchgesetzt hat sich das Ingenieurbüro Schlattner aus Ludwigshafen mit einer Offerte von rund 26.000 Euro für die Planung des Brandschutzes. Für fast 32.000 Euro darf das Ingenieurbüro Stümpert-Strunk die Bauphysik planen, das nur ein konkurrierendes Unternehmen ausgestochen hat.

Keine Auskunft über Gesamtkosten

Wie viel Honorar verlangte jeweils der teuerste Bieter, und welche Preise hatte die Kostenschätzung im Vorfeld angenommen? Das wollte Marc Hauck (FDP) wissen, um die Ergebnisse der Ausschreibungen besser einordnen zu können. Die Zahlen hatte Sachbearbeiter Ronny Jellinek von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim nicht parat, sicherte aber zu, diese nachzuliefern.

Ralf Klein (Grüne) bat um einen Überblick darüber, „wo wir jetzt insgesamt mit den Kosten stehen“. Denn die waren in den vergangenen Jahren vor allem wegen der erheblichen Preiserhöhungen in der Baubranche und wegen der Küche, die anfangs kleiner geplant war, von 2,8 Millionen Euro auf voraussichtlich rund 5,8 Millionen Euro gestiegen. Auch hier vertröstete die Verwaltung: Einen Überblick über die aktuellen Gesamtkosten solle der Rat im ersten Quartal 2023 auf den Tisch bekommen.

Geld möchte die Kommune daneben auch für den Spielplatz am Gutenbergplatz im Ortsteil Dannstadt in die Hand nehmen. Der liegt schon seit vielen Jahren brach und soll jetzt neu gestaltet werden. Dazu hatten sich die Politiker Vorschläge von Spielgeräteherstellern angeschaut und das Konzept der Firma Seibel aus Hinterweidenthal bevorzugt. Es sieht das Anlagen mit regionalem Bezug vor – zum Beispiel in Gemüseform –, die auch für Kinder mit Behinderung geeignet sind. Eine entsprechende Ausschreibung soll nun erfolgen.