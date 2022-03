Bei der Einrichtung eines zweiten Kindergartens ist Beindersheim einen entscheidenden Schritt weitergekommen: Der Gemeinderat hat einstimmig den dafür notwendigen Bebauungsplan verabschiedet.

Wenn der Plan demnächst mit seiner Veröffentlichung Rechtskraft erlangt, kann die Erschließung des 0,8 Hektar großen Geländes am Bobenheimer Weg, am nordöstlichen Ortsrand, in die Wege geleitet werden. Danach kann dort ein zweistöckiges Passivhaus aus Holz gebaut werden, das bis zu sechs Kindergruppen beherbergen soll. Mit dem Vorhaben einher geht die Ausweisung von Wohnbauflächen, damit die Erschließungsstraße noch einen Zusatznutzen hat.

Nach der erneuten Offenlage der Pläne im Dezember und Januar hat sich ein Bürger gegen das Vorhaben ausgesprochen. Er bezweifelt den langfristigen Bedarf an Kita-Plätzen und bemängelt, dass durch den Neubau das Ortsbild beeinträchtigt werde. Hauptsächlich kritisiert er aber die mutmaßlichen Folgen für den ruhenden und fließenden Verkehr. Auf Empfehlung des Planungsbüros hat der Rat die Einwände abgewiesen.

Der Bobenheimer Weg ist Gegenstand eines weiteren Bauleitverfahrens, mit dem bestimmte Bauten in den dortigen Feldgärten legalisiert werden sollen. Das Büro Piske soll sich darum kümmern, so der Beschluss des Gemeinderats. Es bekommt dafür 10.500 Euro.