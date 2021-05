Die Gemeinde muss dringend eine neue Kita mit vier Gruppen bauen, um den Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze erfüllen zu können. Da selbst das auf absehbare Zeit aber nicht reichen wird, soll der Neubau schon jetzt für sechs Gruppen geplant und möglichst auch gleich so gebaut werden. Das hat der Altriper Ortsgemeinderat am Donnerstag beschlossen.

„Der Kita-Bedarfsplan des Rhein-Pfalz-Kreises weist zum 1. August 2022 einen Fehlbedarf von 93 Plätzen aus. Deshalb müssen wir die Weichen frühzeitig stellen“, begründete Alexander Klauer den Vorschlag seiner FWG-Fraktion. Nur so bekämen die Kommune und die Eltern eine Planungsgrundlage und -sicherheit.

Als Standort für die neue Kita hatte der Rat das Gelände an der Ecke Park-/Schillerstraße festgelegt. Dem FWG-Vorschlag zufolge sollen hier sämtliche Gruppenräume ebenerdig errichtet werden. Räume für Personal und Verwaltung ließen sich in einem zweiten Stockwerk unterbringen. Daneben forderte die FWG, den zusätzlichen Platzbedarf im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rheinauen zu berücksichtigen, der bald verabschiedet werden soll.

„Schnellstens neue Plätze schaffen“

Das hielt Markus Hofacker (SPD) für sinnvoll. Der Flächennutzungsplan sei zwar nur eine reine Absichtserklärung, aber nach seiner Verabschiedung erst mal bis 2035 gültig. Auch der Standort sei der richtige. Zunächst sei aber etwas anderes am wichtigsten: „Dass wir schnellstens neue Kita-Plätze schaffen.“ Dazu solle das geplante Provisorium – eine vorübergehende Kita in Containern – auf dem Gelände der Albert-Schweitzer-Grundschule verwirklicht werden.

Friedrich Späthe (CDU) bezeichnete den Standort als ideal. Den FWG-Vorschlag unterstützte er nicht zuletzt deshalb, weil „da ja genau das ist, was wir schon seit zwei Jahren fordern und wünschen“.

Keine Verzögerung gewünscht

Die Grünen hätten den Bau zweier neuer Kitas mit jeweils drei Gruppen auf dem Schulgelände und auf dem Gelände an der Park-/Schillerstraße bevorzugt. Die hätten sich ihrer Ansicht nach schneller errichten lassen. Denn für das letztgenannte Areal müssten ein Bebauungsplan erstellt und genehmigt sowie der Flächennutzungsplan geändert werden. Das allein werde schon viele Monate dauern, dazu komme dann noch die Bauzeit. „Jeder zusätzliche Verfahrensschritt birgt wieder Verzögerungspotenzial“, bemängelte Sabine Reck.

Einen weiteren solchen Schritt sah Fraktionschef Dieter Neugebauer bei dem FWG-Vorschlag als unumgänglich an: die erneute Ausschreibung der Planungsarbeiten. Denn das derzeit mit dem Kita-Neubau beauftragte Architektenbüro habe den Zuschlag für eine dreigruppige Einrichtung erhalten. Bereits mit vier Gruppen erweitere sich das Auftragsvolumen aber so sehr, dass die Gemeinde das Projekt neu ausschreiben müsse. Ob das so sei, werde geprüft, kündigte Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) an. Das hätte schon vor der Ratssitzung passieren müssen, kreidete ihm Neugebauer an. Die Ratsmehrheit lehnte den Grünen-Antrag ungeachtet dessen ab und folgte am Ende dem FWG-Vorschlag.

Mietcontainer als Plan B

Eine andere Grünen-Idee soll hingegen noch ausführlicher beraten werden: für das Kita-Provisorium bei der Schule neue Container mieten, statt die der Betreuenden Grundschule zu nutzen. Diese müsse nämlich ins Edith-Stein-Haus umziehen, das erst mal hergerichtet werden müsse. Dass das schnell gelingt, bezweifeln die Grünen. „Wir haben noch fünf Monate Zeit, bis das Provisorium stehen muss“, sagt Mansky. Das werde wohl reichen. Falls nicht, wäre die Mietcontainer-Idee aber ein guter Plan B.