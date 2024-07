Der Umbau des katholischen Pfarrheims in Gerolsheim in einen Ableger der Kindertagesstätte Naseweis hat begonnen und liegt gut im Zeitplan. Das hat auf Anfrage Ortsbürgermeister Erich Weyer (FWG) mitgeteilt.

Die Gemeindekita muss bis zum Start des neuen Kindergartenjahrs einen vierten Gruppenraum vorweisen können. Weil in der Einrichtung in der Kirchenstraße der Platz dafür fehlt, wird der Raum für 20 Vier- bis Sechsjährige im Pfarrheim St. Leodegar eingerichtet, das die Kirchengemeinde nicht mehr benötigt.

Die Elektrikerarbeiten seien beendet, so Weyer, in den nächsten Tagen werden die Tür für einen Notausgang geliefert und der neue Boden gelegt. Die Außentreppe müsse noch umgestaltet werden, aber der scheidende Bürgermeister hat im Moment keine Bedenken, dass alles rechtzeitig beendet sein wird. Die Kita Naseweis gehe am 5. August in die dreiwöchigen Ferien, sodass für die Umbauarbeiten noch Zeit sei. Weyer: „Am 26. August geht’s wieder los, dann muss alles fertig sein.“