Der Neubau der Kindertagesstätte Wirbelwind in Neuhofen ist fast abgeschlossen. Auf dem Außengelände soll noch „Kunst am Bau“ entstehen. Dazu sind Bauherren bei allen Gebäuden verpflichtet, bei denen Landes- oder Bundesmittel geflossen sind. Im Fall der Kita Wirbelwind immerhin 600.000 Euro. „Das Ganze hat uns selbst auch sehr viel Geld gekostet“, sagt Bürgermeister Ralf Marohn (FDP). „Da sieht man, dass das Gute-Kita-Gesetz auch an den Kommunen hängenbleibt.“ Trotzdem stelle er fest: „Wir haben eine sehr schöne Kita.“ 31.900 Euro sollen nun noch für ein Kunstwerk ausgegeben werden, für das sich ein Gremium aus Kitaleitung, Mitarbeitern und Elternausschuss ausgesprochen haben. Der Zuschlag geht an eine Künstlergemeinschaft aus Jüterbog, die sich – wie 34 weitere Künstler – für das Projekt beworben hatte. Das Konzept sieht vor, die vier Jahreszeiten für die Kinder erlebbar zu machen. Die Grundlage sind miteinander verbundene Robinienhölzer, in das Zeichnungen und die Gruppenlogos der Kita noch eingearbeitet und bunt bemalt werden. In die einzelnen Holzelemente werden Gucklöcher und interaktive Stationen eingearbeitet, Maltafeln, Blumenkästen und Windspiele. Das bespielbare Werk wird am Zaun der Kita installiert.