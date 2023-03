Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Diskussionen in einem Gemeinderat geht es nicht immer nur rein ums Geld. Manchmal geht’s auch ums Prinzip. Wie zum Beispiel in Maxdorf bei der Debatte um die Übernahme von Mehrkosten, die bei der Gestaltung des Außengeländes der Kita Froschkönig (Else Bosch) angefallen sind. Und das Thema ist noch nicht vom Tisch.

Ein guter Bürgermeister hat in der Regel ein Gespür dafür, wenn es irgendwo in der Gemeinde brodelt oder knirscht. Das gilt in gleichem Maße auch für die Arbeit in den