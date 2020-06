Die Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Otterstadt ist erst einmal verschoben. Darüber hat Ortsbeigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) am Mittwochabend den Bauausschuss informiert. Die Kita sollte auch vor dem Hintergrund erweitert werden, dass eine Gruppe der katholischen Kita „Casa Vincentina“ während der dortigen Umbauarbeiten in die Kita „Abenteuerland“ ausweichen kann. Diese Vorgehensweise sei jedoch vom Jugendamt nicht erlaubt worden, sagte Zimmer.

Die Umbauarbeiten in der „Casa Vincentina“ könnten aber trotzdem stattfinden, weil nach den Sommerferien lediglich 36 von insgesamt möglichen 62 Kindern die Kita besuchen werden. Grund für die geringere Belegung sei, dass 15 Kinder die Kita im Sommer Richtung Schule verlassen und vorrangig die anderen Kitas im Ort belegt werden sollen. Mit der Erweiterung der Kita „Abenteuerland“ soll laut Zimmer nun solange gewartet werden, bis die Auflagen zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes bekannt sind. Dazu soll es im zweiten Halbjahr eine Begehung in der Kita geben. Für deren Erweiterung waren im Haushaltsplan etwa 70.000 Euro vorgesehen.