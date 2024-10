Das Großkarlbacher Architektenbüro Boxheimer soll die Planung und die Bauleitung in den ersten neun Leistungsphasen der Kindergartenerweiterung in Kleinniedesheim übernehmen. Das hat der Gemeinderat beschlossen, nachdem die Firma Boxheimer mit einer Honorarerwartung von knapp 74.000 Euro das günstigste Angebot vorlegte. Die Kita-Erweiterung ist notwendig, weil die Ortsgemeinde den gesetzlichen Bestimmungen zur Betreuung von Kleinkindern gerecht werden muss. Es müssen eine Mensa und ein zusätzlicher Gruppenraum gebaut werden, das Gebäude soll deshalb nach Osten hin vergrößert werden. Die grobe Kostenschätzung liegt laut Verwaltung bei 571.000 Euro. Damit das Vorhaben in Angriff genommen werden kann, muss der Bebauungsplan geändert werden. Dafür hat mittlerweile die „frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung“ stattgefunden. Von Bürgerseite gab es laut Verwaltung keine Einwände. Das Verfahren wird ab jetzt den üblichen Verlauf nehmen.