Die Freude über die neu renovierten Räume in der katholischen Kita Casa Vincentina ist groß. Nach einjähriger Renovierungszeit im laufenden Betrieb wurde die Kita nach einem Familiengottesdienst gesegnet und der Öffentlichkeit vorgestellt. So konnten sich nun auch die Eltern, die den Nachwuchs Pandemie-bedingt nur bis an die Eingangstür bringen dürfen, ein Bild machen.

Anfang 2019 hatte die Ortsgemeinde Otterstadt die Gebäudeträgerschaft für die katholische Kita übernommen. Eine wichtige Voraussetzung für die Renovierung, denn