Die katholische Kindertagesstätte St. Laurentius in Mechtersheim hat in den vergangenen drei Wochen mit dem Verein Naturspur, Kindern, Eltern und Erziehern das Außengelände umgestaltet. Laut Kita-Leiterin Andrea Bizik sollte die Fläche noch naturnaher werden. „Wir haben schon 2014 mit Naturspur einen Teil des Geländes umgebaut und haben dann gemerkt, was uns fehlt, und wollten mehr Pep reinbringen“, sagt Bizik. Hinzugekommen sind zwei drei bis vier Meter lange Hochbeete, die Kinder und Eltern gemeinsam bepflanzen, pflegen und das Gemüse für das Frühstück und Mittagessen in der Kita ernten werden. Für die jüngsten Kita-Kinder wurde eine neue Schaukel aufgebaut, außerdem wurde der Matschspielplatz erweitert.

Die Kinder durften beim Umbau mithelfen, indem sie Sand, Kies und Schotter in ihren kleinen Schubkarren wegtransportierten, erzählt die Kita-Leiterin. Wegen der Pandemie hätten sich alle Helfer – am Samstag waren auch die Messdiener der Pfarrei dabei – jeden Tag vor Arbeitsbeginn getestet, zudem sei mit Mund-Nasen-Schutz gearbeitet worden, sagt Bizik.

Die Umbaukosten in Höhe von rund 33.000 Euro seien durch Zuschüsse vom Land, der Gemeinde Römerberg, von örtlichen Firmen, der Dietmar-Hopp-Stiftung und Privatspenden finanziert worden. Außerdem seien die Erlöse vom Weihnachtsmarkt sowie aus einem Spielebasar und dem Verkauf von selbst gebastelten Kochbüchern in die Finanzierung miteingeflossen, sagt die Kita-Leiterin.