Der Otterstadter Förderverein katholische Kirche Mariä Himmelfahrt nimmt am Sonntag nicht nur mit Führungen am Tag des offenen Denkmals teil, er bietet bei der Gelegenheit auch einen speziellen Kirchwein an, mit dem das Otterstadter Wahrzeichen unterstützt werden kann.

Entstanden ist der Kirchwein in Kooperation mit dem südpfälzischen Bioland-Weingut Neuspergerhof aus Rohrbach. „Mit dem Genuss dieses Bioland-Weins können Werte erhalten werden“, teilen der Förderverein und dessen Vorsitzende Gisela Fleckenstein mit. Vom Verkaufspreis von 9,90 Euro gingen 2 Euro direkt an den Verein und kämen damit der Restaurierung des Kircheninventars zugute. Fleckenstein freut sich daher über die auf Dauer angelegte Kooperation mit dem Bioland-Weingut. Dessen Philosophie sei es, die Tradition zu bewahren und mit einem modernen Weinbau in Einklang zu bringen. Der schonende und nachhaltige Umgang mit der Natur sei für den Bio-Winzer Jochen Gradolph das wichtigste Gut. Hier sieht die Vorsitzende Gemeinsamkeiten: „Die neugotische Otterstadter Kirche Mariä Himmelfahrt zählt zu den schönsten Kirchen der Pfalz. Der Förderverein will mit seiner Arbeit dieses Kleinod für nachfolgende Generationen erhalten“, sagt sie.

Die Designstudentin Florentine Parzich hat für ein künstlerisch gestaltetes Etikett der Weinflaschen gesorgt. Interessenten können den spritzigen Bioland-Riesling über die Internetseite des Fördervereins, direkt beim Weingut und am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, erwerben. An diesem ist die Kirche von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Vorschau auf den Tag des offenen Denkmals folgt am Samstag auf der Seite „Kultur regional“.