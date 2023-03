Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

NEUHOFEN. Eine schlichte Baustellenführung, um zu zeigen, wie weit die Renovierung der evangelischen Kirche in Neuhofen ist, das klingt einigermaßen trocken. Also machten Pfarrer Ralph Gölzer und sein Team kurzerhand eine „Schoppenführung“ daraus. Ein bisschen Geselligkeit tut in Krisenzeiten schließlich gut – und etwas bundesweit erstmaliges gibt es für die Kirche auch zu präsentieren.

„Wir wollten die Menschen unserer Gemeinde zusammenbringen, aber natürlich auch an die im Umbau befindliche Kirche erinnern“, sagt Pfarrer Ralph Gölzer.