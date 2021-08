Die mehr als 800 Jahre alte protestantische Kirche gilt als Wahrzeichen Großniedesheims. Doch das Gotteshaus ist baufällig und deshalb seit 2015 geschlossen. Ein Verein sammelt Spenden, gerät dann aber in öffentlichen Streit mit der Kirchengemeinde. Eine Absichtserklärung soll Frieden bringen. Hat das geklappt?

600.000 Euro – so viel würde die Sanierung der Kirche schätzungsweise kosten. Geld, das weder die Kirchengemeinde noch die kleine Ortsgemeinde aufbringen können. Im März 2019 scheint die rettende Idee gefunden: Der Großniedesheimer Sakralbau könnte die erste Showroom-Kirche nach ökologischer Bauweise werden. Nachdem es einen monatelangen öffentlichen Konflikt zwischen der Kirchengemeinde unter dem damaligen Pfarrer Klaus Schank und dem 2016 gegründeten Kirchenbauverein (KBV) gegeben hat, unterschreiben im September 2019 die neue Pfarrerin Sabine Tarasinski, Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) und KBV-Vorsitzender Günter Bewersdorff eine gemeinsame Absichtserklärung. Darin geloben sie, als langfristige Kooperationspartner den Erhalt der Kirche voranzubringen. Unter anderem wird festgehalten, dass alle Beteiligten in Zukunft in das Vorhaben involviert werden und regelmäßig Kontakt halten. Was ist aus den Plänen und guten Absichten geworden?

Vergangenheit wiegt noch schwer

Im Oktober 2019 haben Orts- und Kirchengemeinde wie geplant einen Förderantrag beim Berliner Projektträger Jülich gestellt. Eine intensive Zusammenarbeit mit dem KBV habe es jedoch bisher nicht gegeben, gibt Bürgermeister Walther auf Anfrage zu. Dass der Verein nicht in die Antragstellung involviert war, begründet Walther so: „Ein Verein kann keinen Antrag stellen.“ Die Absichtserklärung sei so zu verstehen, dass man sich gegenseitig unterstütze. „Die Formalitäten bleiben trotzdem.“ Laut Pfarrerin Tarasinski sollte die Absichtserklärung dazu dienen, Frieden zu stiften und eine „gedeihliche Zusammenarbeit“ zu ermöglichen. „Wir wollten gemeinsam Hand in Hand gehen“, sagt Tarasinski.

Doch wirklich zusammen kommen Kirchengemeinde und KBV nicht. Man habe mit einem Mediator versucht, die Vergangenheit aufzuarbeiten, sagt Tarasinski. „Aber der Verein wollte nicht darüber reden.“ KBV-Vorstand Bewersdorff behauptet hingegen, das Presbyterium habe die weitere Zusammenarbeit von Änderungen des Internetauftritts des Vereins abhängig gemacht. Dort ist bis heute Schriftverkehr aus der konfliktreichen Zeit unter Pfarrer Klaus Schank veröffentlicht. Der Vereinsvorstand lehnt solche Änderungen im Februar 2020 ab. Aus seiner Sicht müssten alle Beteiligten mit der Vergangenheit leben, man könne sie nicht einfach löschen.

Förderantrag für Kletterkirche

Bewersdorff bekommt auf eigene Initiative hin im November 2020 Einsicht in den Förderantrag – und ist schockiert: Geplant ist demnach eine Kletterkirche mit integrierter Fachausstellung aus bauökologischen Materialien, die überwiegend für sportliche Gruppenaktivität und kirchliche Jugendarbeit genutzt werden soll. Der Innenraum soll dem Antrag nach mitsamt der barocken Ausstattung entkernt werden. Vom sakralen Raum blieben so laut Bewersdorff nur 25 Quadratmeter, dafür sollte es ein neues Gebäude hinter der Kirche unter anderem mit Sanitäranlagen geben. „Von einer Umwidmung der Großniedesheimer Kirche in eine Kletterkirche wurde im Vorfeld nicht gesprochen“, betont der KBV-Vorsitzende. Auch die Kosten über 1,2 Millionen Euro – doppelt so viel wie ursprünglich für die Sanierung vorgesehen – erstaunten ihn.

Pfarrerin Tarasinski erklärt, die Kletterkirche sei als ein „Raum für Teamgeist“ gedacht gewesen. Zwar wäre an den Kirchenwänden geklettert worden, um Sport gehe es aber nicht hauptsächlich, wie sie betont. Zudem sei die Entkernung des Kircheninnenraums wegen des Sanierungsbedarfs in jedem Fall notwendig. Danach wolle man den ganzen Kirchenraum multifunktional nutzen. Bürgermeister Walther erklärt, es sei nicht mehr zeitgemäß und nicht durch die Besucherzahl zu rechtfertigen, die ganze Kirche für Gottesdienste zu nutzen. Deshalb sollte der sakrale Raum der Pfarrerin zufolge mit einer Glastür vom Rest der Kirche abgetrennt werden. So hätte der Raum sowohl für kleinere als auch für größere Veranstaltungen und Gottesdienste genutzt werden können.

Vorstellungen gehen auseinander

Dass die Kirche durch eine vielfältige Nutzung zu einer lebendigen Begegnungsstätte werden könne, sieht auch der KBV so. Die Satzung des Vereins zielt jedoch auf den Erhalt der Kirche als Ganzes ab. „Bei einer so gravierenden Nutzungsänderung, wie sie in der Vergangenheit von Presbyterium und Ortsgemeinde geplant war, müssten die Mitglieder unseres Vereins entscheiden, ob sie ein solches Sanierungsprojekt mittragen und unterstützen wollen.“ Schließlich habe der Verein mittlerweile rund 50.000 Euro an Spenden für die Sanierung gesammelt. Pfarrerin Tarasinski erklärt, der Zweck der Spendengelder, der in der Satzung des Vereins festgelegt ist, passe nicht zwingend mit den Zielen der Kirchengemeinde zusammen. Der KBV sei kein Verein der Kirchengemeinde. Alle Beteiligten an einen Tisch zu setzen, sei für sie erst notwendig, wenn klar sei, wie es mit der Kirche weitergeht. „Was mit der Kirche passiert, ist Sache der Kirchengemeinde“, stellt sie klar.

„Fühlten uns kalt geduscht“

Was letztlich mit der Kirche passieren soll, bleibt allerdings weiter unklar. Der Förderantrag wurde im März 2020 abgelehnt. „Als die Absage kam, fühlten wir uns doch ziemlich kalt geduscht“, sagt Bürgermeister Walther. Der Berliner Projektträger Jülich habe mehr Erläuterungen verlangt, etwa dazu, was genau gemacht werden soll. Zudem habe man aus Sicht des Projektträgers die Vorbildfunktion und den Nutzen für die Allgemeinheit nicht ausreichend dargelegt. Der Antrag werde nun für einen zweiten Versuch überarbeitet.

Bewersdorff vom KBV erfuhr erst im November 2020 von der Ablehnung, als er selbst beim Berliner Projektträger nachfragte. Zuvor hatte Pfarrerin Tarasinski dem Verein mitgeteilt, das Projekt liege auf Eis. „Der Antrag ist aus formalen Gründen abgelehnt worden“, erklärt Tarasinski. „Wir haben das Projekt noch vor Augen und sind noch in der Planungsphase.“ Für sie bedeute die Ablehnung deshalb kein Scheitern. „Wir geben die Hoffnung nicht auf“, betont die Pfarrerin, auch wenn ihr bewusst sei, dass die Kirchengemeinde ihre Ansprüche vermutlich herunterschrauben müsse. Der Projektleiter versuche weiter, die Sanierung voranzubringen.