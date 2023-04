Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anlässlich des Weltgebetstages, der immer am ersten Freitag im März begangen wird, engagieren sich seit 130 Jahren christliche Frauen über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg. Diesmal steht ein pazifischer Inselstaat im Fokus. In Zeiten der Corona-Pandemie läuft der Tag jedoch anders ab, wie die Planung in der Pfarrei Heiliger Sebastian in Dannstadt-Schauernheim zeigt.

Die Frauen setzen mit dem Weltgebetstag ein Zeichen für Ökumene und Solidarität. „Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen in mehr