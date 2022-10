Die Kirchenmusik in Limburgerhof feiert ein doppeltes Jubiläum: Zum 100-jährigen Bestehen des Kirchenchors St. Bonifatius begleitet das Ensemble A&O, das seit zehn Jahren gemeinsam singt, den Vorabendgottesdienst am Montag, 31. Oktober, und gibt noch zwei Benefizkonzerte.

„Mann der ersten Stunde war August Tremmel, der seit 1922 die Kirchengemeinde am Harmonium und später an der Orgel begleitete“, erzählt A&O-Chorleiter Ansgar Schreiner. Tremmel war es ihm zufolge auch, der Sängerinnen und Sänger gewinnen konnte und im selben Jahr den Kirchenchor gründete. Seine Wirkungsstätte war zunächst die Simultankapelle im Park und nach deren Fertigstellung 1937 die katholische Kirche St. Bonifatius.

Im Zweiten Weltkrieg schrumpfte der Chor auf weniger als eine Handvoll Mitglieder. Eine Brandbombe zerstörte einen Teil der Orgel, die erst 1940 auf der Empore eingebaut worden war. Tremmel reparierte in mühevoller Kleinarbeit das schwer beschädigte Pfeifenwerk bestmöglich, das so noch mehr als 30 Jahre in den Gottesdiensten, Vespern und Andachten erklingen konnte. „Sein Wirken kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, zumal er von Geburt an blind war“, hebt Schreiner hervor. Besondere Anerkennung verdiene daher auch seine Frau Luise, die ihm stets beistand.

Viele junge Mitglieder und eine neue Orgel

Nach dem Krieg stellte Tremmel mit Ernst Hutter den Kirchenchor neu auf und gewann mit Fritz Schott einen treuen Mitstreiter, der über nahezu 70 Jahre dem Orgelspiel verbunden war. In den 1960er-Jahren führte Tremmel zudem seine Schüler Peter Kern, Erhard Heffner und Ansgar Schreiner an ihre neuen Aufgaben im Orgeldienst heran. In den 70er-Jahren kamen Joachim Heyne, Thomas und Joachim Wies, Schwester Maria Wunderlin sowie Max Kempf als Organisten hinzu.

Schott habe zudem mit Kurt Schreiner einen Neubeginn des Kirchenchors eingeläutet. Schreiner als Chorleiter und Schott als Korrepetitor begeisterten 1972 mehr als 50 junge Sängerinnen und Sänger mit überwiegend neuen geistlichen Liedern für Kirchenmusik. Fortan nannte sich das Ensemble Chorgemeinschaft St. Bonifatius. Als besondere Höhepunkte zählt Ansgar Schreiner die Einweihung der neuen Orgel 1976 mit dem damaligen Domorganisten Leo Krämer und die Chorwallfahrten nach Lourdes 1978 und 1981 auf.

Neue Chorleitung und größeres Repertoire

Veränderungen brachten die 90er-Jahre: Kurt Schreiner übergab den Dirigentenstab an seinen Sohn Ansgar. Zugleich wählte der Chor einen neuen Vorstand, Schriftführer und Kassenwart – Aufgaben, die Kurt Schreiner zuvor in Personalunion wahrgenommen hatte. Während fortan Hugo Spaniol sich um die Logistik kümmerte, widmete sich Ansgar Schreiner ausschließlich der Musik.

Nach der Jahrtausendwende erweiterte Schreiner das Chorrepertoire mit Musical-Melodien, studierte aber auch geistliche Stücke neu ein. In den Folgejahren schlossen sich Aufführungen von Musicals mit biblischem Inhalt an. Diese Herausforderungen gelangen durch das große Engagement der Chorvorstände Hugo Spaniol, Edgar Werner, Siegfried Isenhuth, Wolfgang Lehnert, Annelie Schüle und Sabine Streun, Konzertfahrten führten das Ensemble nach München, Salzburg, Prag und Amsterdam. Nach 25 Jahren Chorleitung überließ Schreiner den Platz am Dirigentenpult der Chorgemeinschaft 2015 Bernhard Schlichter.

In den 100 Jahren seit der Gründung entstanden wiederholt weitere Formationen, zum Beispiel der Posaunenchor, das Flötenensemble, die Jugendband Sacro Proppa und der Gospelchor Black & White. Dem in der Gruppe aufkommenden Wunsch nach dem Einstudieren frühzeitlicher mehrstimmiger Chorliteratur wurde mit einer Erweiterung der Frauenstimmen entsprochen. So entstand das Vokalensemble Alpha & Omega (der A&O-Chor), dessen Name Programm ist: Kompositionen von den Anfängen bis in die Gegenwart.

A&O-Termine

Vorabendgottesdienst zum Allerheiligenfest in der Limburgerhofer St.-Bonifatius-Kirche am Montag, 31. Oktober, um 19 Uhr. Benefizkonzerte am Samstag, 5. November, ab 19.30 Uhr in der Kulturkapelle Limburgerhof und am Sonntag, 13. November, ab 17 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche in Neustadt.