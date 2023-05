Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ursprünglich wollte Artur Noras einmal Berufsschullehrer werden, doch es kam ganz anders. Am 12. September wird der 37-Jährige im Speyerer Dom zum Priester geweiht. Die erste Station als Kaplan führt ihn nach Waldsee.

In der Pfarrei Heiliger Christophorus Waldsee wird Artur Noras als Kaplan Nachfolger von Thomas Ott, der inzwischen an seiner zweiten Station als Kaplan in Pirmasens tätig ist. Gottesdienstbesucher