Wer heutzutage Asyl in einer Kirche suchen würde, fände sich in den allermeisten Fällen vor verschlossenen Türen. Das wollte Organistin Maria Lutz ändern. Ihre Idee: Eine Fahne, die anzeigt, wann die Kirche außerhalb der Gottesdienste und Messen geöffnet ist. In Kaplan Thomas Ott fand sie den „Designer“ – und den Segen dafür gab Dekan Frank Aschenberger von der Pfarrei Hl. Christophorus.

„Gerade in der jetzigen Zeit ist es so wichtig, dass Menschen eine Kirche betreten können, um einmal zu sich zu kommen, in aller Stille zu beten oder einfach