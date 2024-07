Kirche Kunterbunt heißt es am Sonntag, 14. Juli, ab 15 Uhr zum zweiten Mal auf dem Rasensportplatz in Maxdorf. Das ökumenische Angebot richtet sich an Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter.

Alles dreht sich um Teile eines Körpers. Nur wenn alle da sind und sich einbringen, funktioniert der Körper. Bei den Kreativstationen sind die Basketballer und die Tanzgruppe der TSG mit aktiv. Auch die beiden Naturbotschafter der Kitas beteiligen sich mit einer Station zu „Honigbienen“. Es wird gebastelt und auf der Straße gemalt. Zum Abschluss dürfen sich alle an der Hot-Dog-Station oder an einer vegetarischen Alternative bedienen.

Die Kirche Kunterbunt ist ein ökumenisches Angebot der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Maxdorf, Birkenheide und Lambsheim. Der Grundgedanke der Aktion ist nach Auskunft der Organisatoren, einen Ort zu schaffen, an dem Kinder so sein dürfen, wie sie sind: laut, kreativ, wuselig und wild – wie bei Pippi Langstrumpf in der Villa Kunterbunt. Zur Finanzierung bitten die Gemeinden um Spenden. Ansprechpartnerinnen sind Julia Wulff, E-Mail an kikubu_rp@outlook.de, und Stefanie Müller.