Für Projekte, die dem Klimaschutz und dem Anpassen an die Klimawandel-Folgen dienen, bekommt die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim rund 399.000 Euro vom Land.

Bei dem Geld handelt es sich um Fördermittel aus dem Kipki-Topf. Das steht kurz für Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation. Mit den Mitteln möchte die Landesregierung solche Vorhaben unterstützen und dafür jeder Kommune einen Pauschalbetrag pro Einwohner zur Verfügung stellt.

Wofür die Fördermittel verwendet werden sollen, war wiederholt Thema in den politischen Gremien – auch jenen der drei Ortsgemeinden. Zumal zunächst lange unklar war, welche Projekte dafür infrage kommen, da das Land seine diesbezüglichen Vorgaben mehrmals änderte. Das frustrierte die Sachbearbeiter und erntete wiederholt Kritik von den Kommunalpolitikern. Geplant sind nach Angaben der Verwaltung nun Teilprojekte im Bereich der Energieeffizienz, der weiteren Elektrifizierung des gemeindeeigenen Fuhrparks und verschiedene Maßnahmen in den Grundschulen und Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde. Dazu zählt zum Beispiel das Errichten gesicherter Fahrradabstellplätze an sämtliche Schulstandorten sowie an den kommunalen Kitas Sonnenschein und Kleine Wolke in Dannstadt sowie den kirchlichen Kitas in Hochdorf-Assenheim und Rödersheim-Gronau. Zudem sollen der Pausenhof der Kurpfalzschule in Dannstadt umgestaltet und der Hof der Schule im Ortsteil Hochdorf entsiegelt und begrünt werden. Daneben fließt Geld für ein Sonnensegel oder eine Markise für die katholische Kita St. Peter in Hochdorf. Die verschiedenen Vorhaben müssen bis spätestens 30. Juni 2026 fertig werden.

„Wir freuen uns, Teilprojekte in all unseren Ortsgemeinden und auf der Ebene der Verbandsgemeinde umsetzen zu können. Kommunen spielen eine zentrale Rolle beim Gelingen des Klimaschutzes – dieser Vorreiterrolle wollen wir gerecht werden“, sagt Bürgermeister Stefan Veth (CDU).