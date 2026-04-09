Die Horizont Seniorenhilfe lädt Menschen ab 65 Jahren zu einem kostenlosen Kinonachmittag ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 15. April, um 15 Uhr im Rex-Kino-Center in Schifferstadt statt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Gezeigt wird der Film „Bon Voyage – Bis hierher und noch weiter“. Begleitpersonen haben ebenfalls freien Eintritt. Nach Angaben der Veranstalter ist der Zugang barrierefrei, eine Rampe ist vorhanden. Der Film erzählt die Geschichte der 80-jährigen Marie, die trotz schwerer Krankheit selbstbestimmt bleiben will. Eine geplante Reise in die Schweiz führt zu Missverständnissen innerhalb ihrer Familie und zu einem gemeinsamen Roadtrip, der mehrere Generationen zusammenbringt. Es handelt sich um eine Tragikomödie über Irrtümer und familiäre Beziehungen, heißt es in der Beschreibung zum Film.

Die Horizont Stiftung mit Sitz in Schifferstadt bietet Teilhabeformate für Menschen ab 65 Jahren und unterstützt armutsbetroffene Senioren finanziell nach festgelegten Förderkriterien.