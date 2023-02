Die Zwillinge Clemens und Lukas King haben sich als „Kingtwiins“ mit Gesangsvideos und Auftritten bei „The Voice of Germany“ einen Namen gemacht. Ein Jahr nach Beginn des Kriegs in der Ukraine starten sie eine Spendenaktion. Dafür haben sie sich mit einer „The Voice“-Kollegin zusammengetan.

Nach der Battle-Runde war für Clemens und Lukas King der Weg in der Casting-Sendung „The Voice of Germany“ im vergangenen Jahr zu Ende. Die Zwillingsbrüder, die aus Limburgerhof stammen und als Gesangsduo „Kingtwiins“ auftreten, hatten mit ihrer Mitkandidatin Yasya Levchenko „Somewhere Only We Know“ der britischen Band Keane zum Besten gegeben. In dieser Runde kann aber nur einer der Duettpartner weiterkommen – die Wahl von Popsänger Rea Garvey, der in der ersten Runde der Sendung der Mentor der drei geworden war, fiel schließlich auf Yasya Levchenko.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von YouTube Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die 18-Jährige ist im vergangenen Jahr mit ihrer Mutter aus Kiew geflohen und lebt seitdem in Brandenburg. Seit ihrer Kindheit singt sie in verschiedenen Chören, hat auch schon an einem weltweiten Chorwettbewerb teilgenommen und arbeitet jetzt darauf hin, in Berlin Musik zu studieren. „Als ich hierher gekommen bin, habe ich mich sehr verloren gefühlt“, sagt sie. „Jetzt baue ich mir ein neues Leben auf.“

Beim Proben kennengelernt

Während der zehn Tage im vergangenen Sommer, in denen sie für den gemeinsamen Auftritt geprobt haben, haben die 30-jährigen Zwillinge, die beide hauptberuflich im Sportmarketing arbeiten, sie besser kennengelernt. „Am Anfang war sie etwas schüchtern und verschlossen. Aber das ist ja normal, wenn man neu in einem fremden Land ist“, sagt Lukas King. Sein Bruder ergänzt: „Mit der Zeit wurde sie immer offener und hat immer mehr Charakter gezeigt.“ Die drei hätten viel über die Situation in der Ukraine gesprochen – Levchenkos Vater konnte das Land nicht verlassen.

Das Trio bei »The Voice of Germany«. Foto: ProSieben/Sat.1/gratis

Das Video des Auftritts kam im Umfeld der drei Musiker, die auch nach „The Voice“ miteinander in Kontakt blieben, gut an. „Wir haben viele Anfragen bekommen, ob wir den Song aufnehmen können, damit man ihn auch außerhalb von Youtube hören kann“, sagt Lukas King. Für die Zwillinge war klar: „Wir wollten mehr daraus machen, irgendwie etwas Gutes tun.“ Der Song und das Musikvideo dazu sollen nun der Antrieb einer Spendenkampagne für die Ukraine werden, die am 24. Februar, genau ein Jahr nach Kriegsbeginn, starten soll.

Anfang Februar haben sich die drei in Mainz getroffen, um „Somewhere Only We Know“ gemeinsam im Studio aufzunehmen – für Levchenko das erste Mal in einem Tonstudio. „Wir hatten uns darauf gefreut, Yasya wieder singen zu hören“, sagt Lukas King. Er fühlte sich bei den Aufnahmen in die Zeit bei „The Voice“ und zu den gemeinsamen Proben zurückversetzt. „Da kommt das Gefühl von damals wieder.“ Das Lied hatte ursprünglich Mentor Rea Garvey für sie ausgesucht. „Am Anfang dachte ich, das ist nicht mein Stil“, sagt Levchenko. Normalerweise singe sie lieber R’n’B oder Soul. „Mittlerweile mag ich es aber.“

Für die Spendenaktion hat sich das Trio mit der Hilfsorganisation World Vision zusammengetan. „Wir haben verschiedene Organisationen angefragt und sind auf viel positive Resonanz gestoßen“, erzählt Clemens King. „Am Ende war es eine Bauchgefühl-Entscheidung.“ World Vision wird die Spenden verwalten und das Musikvideo auf seinen Social-Media-Kanälen verbreiten. Ebenso habe Rea Garvey angekündigt, die Kampagne zu unterstützen.

Symbolik im Video

Als Szenerie für das Video haben sie sich einen Lost Place, ein verlassenes, verfallendes Gebäude, ausgesucht, in dem Levchenko zunächst allein zu sehen ist. Gleichzeitig soll das Video eine Botschaft der Hoffnung vermitteln: mit Sonnenblumen, den Nationalblumen der Ukraine, die in dem Lost Place erblühen, und Szenen aus dem Land, die World Vision den Musikern zur Verfügung stellt. Diese zeigen zum Beispiel Menschen, die trotz des Krieges Trost bei ihrer Familie finden.

Das Lied und das Video sollen am 24. Februar um 8 Uhr veröffentlicht werden, ab demselben Zeitpunkt wird auch die Spendenseite auf www.worldvision.de zugänglich sein.