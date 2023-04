Die aus dem Kinderfernsehen bekannten Erdmännchen Jan und Henry lösen jetzt auch auf der Bühne ein spannendes Rätsel. Am Samstag, 29. April, gastiert das Theater Lichtermeer mit dem Musical „Jan und Henry“ im Frankenthaler Congressforum.

Die beiden tollpatschigen und neugierigen Erdmännchen werden in der TV-Sendung für gewöhnlich jede Nacht von einem anderen ungewöhnlichen Geräusch vom Schlafen abgehalten. Mit viel Fantasie versuchen sie anschließend das Rätsel um die komischen Töne zu lösen. Das Theater Lichtermeer hat daraus eine Produktion für die Bühne gemacht, mit dem es seit 2018 auf Tournee ist. Dargestellt als große Klappmaulpuppen erleben die beiden Erdmännchen auch in dem rund 80-minütigen Musical spannende Geschichten. Auf der Suche nach neuen Geräuschen landen die beiden Superdetektive im Mietshaus Nummer 5 in der Schumacherstraße, wo sie auf das Mädchen Lilli und andere Mieter treffen. Und da macht der neue Hauswart den Bewohnern das Leben schwer – ein Fall für Jan und Henry.

Termin

„Jan und Henry – Die große Bühnenshow“ am Samstag, 29. April, 15 Uhr, Congressforum Frankenthal. Karten im Internet unter www.reservix.de