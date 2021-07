Wie ein Berg türmen sich die Gegenstände vor den Vorschulkindern der Protestantischen Kindertagesstätte Regenbogen in Bobenheim-Roxheim auf: Masken, Batterien, Zahnpaste, Taschenlampen. Eifrig füllen die Jungen und Mädchen die Schuhkartons. Diese sollen nämlich nach Ahrweiler reisen, dorthin, wo die Flut den Menschen alles genommen hat.

„Auch die Kleinen wollen helfen. Sie zeigen so viel Mitgefühl, wenn man mit ihnen über die Flut spricht und ihnen die Situation erklärt“, sagt Julia Büffor, die die Hilfsaktion im Kindergarten ins Rollen gebracht hat. Am vergangenen Mittwochabend erfährt die Erzieherin, dass der Pfadfinderstamm in Ludwigshafen Hilfsgüter sammelt. „Kuscheltiere und Geschirr benötigen die Menschen momentan nicht. Aber es fehlt an Hygieneartikeln und Batterien“, sagt Büffor, die sich selbst seit rund 14 Jahren aktiv bei den Pfadfindern in Bobenheim-Roxheim engagiert.

Am Donnerstagmorgen versammelt sie die Vorschulkinder, zeigt Bilder aus den Flutgebieten, zerstörte Häuser und Menschen, die fassungslos auf die Wassermassen blicken. Die Kinder sind betroffen, fragen immer wieder nach: „Die Menschen haben keine Toiletten, auf die sie gehen können? Strom gibt es auch nicht?“ Für Bettina Krug, Leiterin der Kindertagesstätte, eine Bestätigung dafür, dass es wichtig ist, mit Kindern über aktuelle Ereignisse kindgerecht zu sprechen. „Kinder wollen begreifen, was um sie herum geschieht. Für uns als Einrichtung ist es selbstverständlich, dies altersentsprechend zu unterstützen. Darauf lege ich großen Wert.“

Eltern helfen tatkräftig mit

Für die Vorschulkinder ist im Falle der Flutkatastrophe sofort klar: Sie wollen helfen. Gemeinsam mit Julia Büffor greifen sie zum Telefon und fragen im Ort nach Spenden. Der Schuhladen Rieker im Globus Markt sagt leere Schuhkartons zu, die Rochus Vital Apotheke verspricht Masken und Desinfektionsmittel. Nachmittags sammeln die Eltern mit den Kindern die Spenden ein und stiften selbst noch das ein oder andere Shampoo, Handtuch oder Stück Seife. Was noch einmal eine erträgliche Summe einbringt, ist das Geld, das die Eltern der Vorschulkinder gesammelt hatten, um dem Kindergarten eine Matschküche zu spendieren. Da nicht die gesamte Summe für die Anschaffung benötigt wurde, blieb ein Restbetrag, der nun in die Hilfsaktion fließt.

Am Ende packen die Vorschulkinder so viele Kartons, dass der Kofferraum des Autos ihrer Erzieherin randvoll ist. Am Samstag hat Julia Büffor sie an eine zentrale Sammelstelle gefahren. Insgesamt haben sich zehn Pfadfinderstämme in der Umgebung an der Aktion beteiligt und 367 Pakete sowie knapp 1000 Euro Bargeld gespendet.