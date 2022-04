Tief beeindruckt vom Ausmaß der Schäden, aber auch vom Zusammenhalt im Ahrtal sind Vertreter der Ortsgemeinde Lambsheim von einer Spendenübergabe zurückgekehrt. Geladen hatten sie 15 neue Weichschaumbetten für zwei von der Flut betroffene Kindergärten.

Die Bettchen haben einen Wert von etwa 2500 Euro und werden in der Gemeindekindertagesstätte Lambiland nicht gebraucht. Der Grund liegt laut Kita-Leiterin Sabrina Jung darin, dass wegen des neuen Kita-Gesetzes und der Sieben-Stunden-Betreuung das Konzept für die Ruhephasen der Kinder geändert wurde. „Wir haben auch die Ruheräume umgestaltet, und die Kinder ruhen ganz individuell, so wie es ihren Bedürfnissen entspricht“, berichtet Jung.

So kam es, dass in Lambsheim von mehr als 60 Bettchen 15 ins Lager mussten, während man in dem vom Hochwasser stark geschädigten Ahrtal froh über die Schaumstoffliegen gewesen wäre. Das Lambiland-Personal machte sich kundig und stellte mithilfe der Kreisverwaltung im Ahrtal Kontakt zu zwei Kitas in Dernau und in Bad Neuenahr-Ahrweiler her, die die Betten und die von der katholischen Kita St. Stephanus gespendete Bettwäsche schließlich kurz vor Ostern von Sabrina Jung, Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU) und Bauhofleiter Marcel Schier gebracht bekamen. Die Kita-Leitungen seien überaus dankbar gewesen, sagt Jung. Die Betten für Kinder bis vier Jahren sorgten in den Notunterkünften für eine angenehme Schlafatmosphäre.

Nicht nur beruflich betroffen

Als bewegend und emotional beschreibt die Lambiland-Chefin die Übergabe angesichts der dortigen Schäden und der Schilderungen der Erzieherinnen. Von der Dernauer Kita-Leiterin habe sie diesen Gedanken mit nach Lambsheim genommen: „Früher haben wir über so vieles im Team gejammert, wussten nicht zu schätzen, was wir haben. Heute sind wir so dankbar für das, was wir noch haben, und für das Team, die Eltern, die Kinder.“ Laut Jung sind alle dort nicht nur beruflich, sondern auch privat von der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr betroffen.