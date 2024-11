„Endlich“ war das Wort, das beim offiziellen Spatenstich zum Bau des Kindercampus an der Pestalozzi-Schule wohl am häufigsten zu hören war. Gut ein Jahrzehnt hat es von der Idee bis zum Startschuss für die Bauphase gedauert – in der Zeit wurden von allen, die an der Umsetzung beteiligt waren, viel Geduld, noch mehr Engagement und mitunter eine ordentliche Portion Enthusiasmus abverlangt. Darum war das Wort „Danke“ ebenso häufig zu hören.

Geduld – wenn auch nicht ganz so lange – mussten an diesem frühen Mittwochnachmittag auch die Kinder der Kita Am Alten