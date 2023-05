Die Schifferstadter Kita Kinderburg fördert Mehrsprachigkeit und investiert in Sprachbildung. Das passiert in mehreren Arbeitsgemeinschaften, wie die Leiterin Sabine Lepschy erläutert. Wie frühe interkulturelle Begegnungen beginnen können.

Seit Sommer vergangenen Jahres beschäftigt sich die Kita Kinderburg in Schifferstadt mit dem Sprachgebrauch im Alltag. Nach einer Teamweiterbildung und mithilfe zusätzlicher Sprachförderkräfte möchte Sabine Lepschy, seit 2010 Leiterin der Kindertagesstätte, bei den Kindern ein Gespür für Sprache und Kommunikation wecken. Dafür schafft die Kita in vier Arbeitsgemeinschaften (AGs) alltagsorientierte Sprachsituationen, in denen Kinder laut Lepschy ihrer Sprechfreude nachgehen können.

Die spielerische Wortschatzbildung steht im Mittelpunkt der Quasselbande-AG. Das Kita-Team spricht dort mit den Kindern zum Beispiel die Namen von Obst und Gemüse durch. Gemeinsam mit den Kindern wird in der Bücherwurm-AG gelesen. Dabei füllen die Kinder durch das Beschreiben von Bildern, die mit einem Kamishibai (japanisches Papiertheater) gezeigt werden, Textlücken und gestalten das Lesen so ergänzend mit.

Sprache kann Konflikte lösen

In der Streitschlichter-AG erleben die Kinder Sprache als Kommunikationsmittel zur Lösung von Konflikten. „Das Reflektieren von Wutzuständen stärkt ihr Wir-Gefühl“, erklärt Lepschy. Einfach zuhören können die Kinder in der Wortwerkstatt-AG. Dabei kommt der Kita zugute, dass sie neben Ganztagsplätzen auch Hortplätze für Schulkinder bis maximal 14 Jahren anbietet. Die Schüler lesen den Kitakindern regelmäßig vor. Das Zusammenbringen von Klein und Groß vertieft Lepschys Erfahrung nach den sprachlichen Austausch.

Jeden Monat trifft sich das ganze Haus, um gemeinsam Traditionen aus anderen Kulturen kennenzulernen. So haben sich die Kinder zum Beispiel am Tanz mit Kastagnetten versucht, als man über Spanien gesprochen habe. Die Kinderburg ist seit zwei Jahren die dritte „faire Kita“ in Schifferstadt. Sie setzt sich für Nachhaltigkeit, Kinderrechte und Sprachvielfalt ein. Lepschy und ihr Team möchten den Kindern die eigene Kultur als „kleinen Schatz“ vermitteln. Nach ihrer Beobachtung spielen Kinder kulturelle Unterschiede nicht gegeneinander aus, sondern sind stolz auf den eigenen Hintergrund und teilen ihre Erlebnisse gern mit anderen Kindern.

Acht Sprachen in Kita vertreten

Oft wachsen Kinder, die in die Kinderburg gehen, mehrsprachig auf und erleben zu Hause mehrere Kulturen. Ein paar lernen erst in der Kita, deutsch zu sprechen, aber das recht schnell, sagt Lepschy, denn die Kinder zeigen in der Regel eine große Sprachbegeisterung. Acht Sprachen werden in der Kinderburg gesprochen, darunter sind viele osteuropäische Sprachen, Türkisch und sogar Somali. Die gemeinsame Arbeit in den Sprach-AGs soll den Kindern das Bewusstsein für ihre Muttersprache bewahren und sie gleichzeitig mit einem guten Deutsch auf ihren Einstieg ins Schulleben vorbereiten.