Am Freitagabend sind Kindern in der Speyerer Straße aus einem Auto heraus Süßigkeiten angeboten worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein silberner Mercedes-Van an einer Einmündung neben zwei Kindern im Alter von 13 und 14 Jahren angehalten. Einer der Insassen habe ihnen durch die geöffnete Fensterscheibe Süßigkeiten angeboten, woraufhin die Kinder weggerannt seien. Die Polizei habe das verdächtige Fahrzeug nach einer Suche nicht auffinden können. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.