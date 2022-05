Um die Verkehrssituation vor der Karl-Wendel-Schule in Lambsheim zu entlasten, wurden Abhol- und Bringzonen eingerichtet. Auf den letzten Metern zur Schule sollte ein „laufender Schulbus“ die Kinder begleiten. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD), hatte auf mehr Unterstützung gehofft.

Herr Reith, im Januar wurde die Idee mit dem „laufenden Schulbus“ ins Rollen gebracht. Nach den Osterferien sollte es losgehen. Hat das geklappt?

Nein, wir hatten auf die Unterstützung von Eltern oder auch älteren Bürgern gehofft, aber leider hat sich auf unsere Bekanntmachung und den extra dafür gedruckten Flyer niemand als freiwilliger Helfer gemeldet.

Welche Voraussetzungen sind für die Aufgabe zu erfüllen?

Die Leute müssen vor allem Zeit und Lust haben, die Grundschüler regelmäßig von der eingerichteten Abhol- und Bringzone in der Mühltorstraße an den Haupteingang der Schule zu begleiten. Die meisten Kinder werden zwischen 7.15 und 7.45 Uhr zur Schule gebracht, der zeitliche Aufwand liegt also bei täglich etwa 30 Minuten. Je mehr Freiwillige mitmachen, umso leichter lassen sich alle Tage abdecken.

Starten Sie jetzt noch einen Versuch?

Auf jeden Fall. Wir wollen das Ehrenamt als „laufender Schulbus“ noch mal unter anderem übers Amtsblatt und den Schulelternbeirat bewerben. Ich finde das Projekt sehr gut, und es wäre toll, wenn sich eine Gruppe fände, die hilft, es umzusetzen.

Kontakt

Wer Kinder morgens zur Lambsheimer Schule begleiten will, kann sich per E-Mail an grundschule@karlwendelschule.de wenden.