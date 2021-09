Eine ganz schlechte Idee ist es von den beiden Kindern gewesen, die am Samstagnachmittag in der Eisenbahnstraße Kieselsteine auf Fahrzeuge geworfen haben. Laut Polizeibericht meldete das gegen 14.20 Uhr ein Pkw-Fahrer den Beamten. An seinem Fahrzeug ist hierdurch ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstanden. Die beiden sechs- und achtjährigen, strafunmündigen Kinder aus Böhl-Iggelheim wurden zu ihren Eltern gebracht und auf die Gefährlichkeit ihres Handelns hingewiesen. Personen, welche ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder unter der E-Mail-Adresse pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.