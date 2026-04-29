Seit einigen Jahren kann der Verein „Kinder von Shitkowitschi“ weißrussischen Kindern keine Reisen in die Pfalz mehr ermöglichen. Was er tut, um trotzdem weiter zu helfen.

Als sich in der Nacht des 26. April 1986 im Atomkraftwerk Tschernobyl eine Explosion ereignete, wurden enorme Mengen radioaktiver Stoffe freigesetzt. Die Folgen sind in der Region um den Reaktor bis heute spürbar. Auch viele erst nach dem Unglück geborene Kinder hatten und haben unter gesundheitlichen Problemen zu leiden, die mit der Strahlung in Verbindung gebracht werden. Vor allem die Zahl der Schilddrüsenkrebs- und anderer Krebserkrankungen ist laut wissenschaftlichen Studien nach dem Super-GAU stark angestiegen.

In den Jahren nach der Katastrophe begannen immer mehr Vereine deshalb, Kinder aus den betroffenen Gebieten in Weißrussland zu Erholungsaufenthalten nach Deutschland zu holen. Auch in Böhl-Iggelheim gründete sich 1992 mit „Kinder von Shitkowitschi – Leben nach Tschernobyl“ solch ein Verein. Ehrenamtlich organisierten die Mitglieder seither Jahr für Jahr die Reisen, fanden Gastfamilien und stellten für die Kinder ein Programm zusammen, das sie ihre Probleme für einige Wochen vergessen ließ.

Andere Krisen im Vordergrund

Mehr als 3000 Kinder hat der Verein seit seiner Gründung in die Pfalz geholt, bis zunächst Corona und dann der Krieg in der Ukraine weitere Erholungsaufenthalte verhinderten. Es bestehe auch keine Aussicht darauf, dass die Fahrten eines Tages wieder aufgenommen werden könnten, sagt Stephan Hanisch, der den Verein zehn Jahre lang als Vorsitzender führte und heute für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Selbst wenn die Ausreise von Gruppen aus Belarus wieder erlaubt werden würde, stünde der Verein laut Hanisch vor einer weiteren Hürde. „Wir finden keine Gasteltern mehr“, erklärt der 62-Jährige. Das Schicksal der von der Reaktorkatastrophe betroffenen Kinder sei in Vergessenheit geraten. „Es ist in den Hintergrund anderer Krisen getreten“, so Hanisch weiter.

Verein unterstützte eine Reha-Einrichtung

Das gilt jedoch nicht für ihn und die rund 150 verbliebenen Mitglieder des Vereins. Seit 2010 ermöglicht „Kinder von Shitkowitschi“ Kindern und ihren Eltern auch Erholungsaufenthalte in der modern ausgestatteten Rehabilitationseinrichtung „Nadeshda“ etwa 80 Kilometer nördlich von Minsk. Dort wird ein inklusives Konzept umgesetzt, bei dem Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam untergebracht werden.

Für die Gäste aus Weißrussland gab es dabei immer ein Freizeitprogramm, hier sind sie auf dem Ohmbachsee zu sehen. Foto: Julia Köller Foto: Julia Köller

Lange hielten ein Zusammenschluss von Tschernobyl-Hilfsvereinen sowie der Partnerschaftsverein vor Ort die Mehrheit der Anteile am Sanatorium. „Inzwischen hat der Staat das Heim übernommen“, sagt Werner Bossert, der zuletzt als Vorsitzender die Geschicke des Vereins leitete, dieses Amt aber inzwischen aus privaten Gründen niedergelegt hat. Die Möglichkeiten, auf die Arbeit in der Einrichtung Einfluss zu nehmen, sind dadurch weniger geworden. „Die Mitarbeiter sind aber noch infiziert von unseren Ideen“, meint Bossert.

Es werden nach wie vor Lebensmittel verteilt

Er selbst habe seinerzeit miterlebt, wie der damalige Direktor in Tränen ausgebrochen sei, als die nichtbehinderten Kinder ihren Altersgenossen mit Behinderung das Essen gebracht und sie gefüttert hätten, erzählt der 77-Jährige. Auch Stephan Hanisch betont, dass das Inklusionsprojekt dem Verein nach wie vor ein Herzensanliegen ist. Und solange die Qualität der Aufenthalte hoch bleibe, werde man sie weiterhin finanziell unterstützen.

Dies schafft der Verein mit Sponsoren und privaten Spendern. Dank deren Engagement ist es auch möglich, nach wie vor Lebensmittelpakete an Familien in Shitkowitschi zu verteilen. „Wir nehmen Bestellungen entgegen, und der Partnerverein kauft in Weißrussland im Großhandel ein“, erklärt Hanisch. Meist seien es ehemalige Gasteltern, die ihren Schützlingen auch Jahre nach ihrem Aufenthalt in der Pfalz helfen möchten.

Mitglieder fahren nach Weißrussland

„Es sind echte Freundschaften entstanden“, weiß Hanisch. Das gelte auch für ihn. „Ich habe sogar ein Patenkind dort.“ Land und Leute haben viele Mitglieder des Vereins außerdem bei Fahrten nach Shitkowitschi kennengelernt. Oft waren sie zu Arbeitseinsätzen in Belarus, etwa um beim Ausbau eines Krankenhauses zu helfen oder einen Hilfskonvoi zu begleiten.

Die dabei entstandenen Verbindungen bleiben. Und so wollen die Mitglieder des Vereins auch künftig den Kindern von Shitkowitschi zur Seite stehen und sich für das Inklusionsprojekt einsetzen. Zwar können die Kinder nicht mehr die Reise nach Deutschland antreten, aber andersherum fahren immer noch Mitglieder in die weißrussische Region. Denn für Hanisch und seine Mitstreiter ist vollkommen klar: „Die Kinder können am allerwenigsten dafür, dass die Situation so ist, wie sie ist.“