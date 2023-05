Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Jugendhaus Waldsee öffnet am Freitag, 2. Juli, wieder für alle Kinder und Jugendlichen von acht bis 18 Jahren mit einer Pizzaparty – natürlich mit Hygienekonzept. Was die jungen Waldseer von der Einrichtung halten und was sie sich von ihr wünschen, hat eine Umfrage zutage gebracht.

Jugendhausleiterin Petra Fischer stellte bei der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses zusammen mit Maike Kunz (FWG) die Ergebnisse der Umfrage vor. Von den 448 Kinder und Jugendliche im