Nur durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Samstag ein Großbrand in Lambsheim verhindert werden. Der Spaziergänger war mit seinem Hund im Bereich zwischen Bollwerkstraße und der K2 unterwegs, als er laut Polizeibericht von weitem zwei Kinder sah, die im hohen Gras einer Streuobstwiese zündelten. Als das Feuer außer Kontrolle geriet, versuchte einer der Jungen noch erfolglos, die Flammen mit seinem Pullover auszuschlagen. Als die Kinder den Spaziergänger bemerkten, flohen sie über einen Entwässerungsgraben zur Bollwerkstraße und dann in unbekannte Richtung. Der Spaziergänger alarmierte die Feuerwehr, die verhindern konnte, das sich die Flammen weiter ausbreiteten. Nach Polizeiangaben wurden dennoch rund 350 Quadratmeter Wiese verbrannt.

Eine Fahndung nach den Kindern blieb erfolglos. Die Jungen sollen zwischen zwölf und 14 Jahre alt sein, der eine hatte blondes, etwas längeres Haar und trug ein weißes T-Shirt. Der andere Junge trug einen schwarzen Pullover und hatte dunkles Haar. Zeugen, die die Kinder kennen, werden gebeten, sich unter Telefon 06237 9341100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de zu melden.