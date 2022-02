Bei einer Weihnachtsspendenaktion für die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal, die die Kita und das Schulkinderhaus in Hanhofen initiiert haben, sind 2425 Euro zusammengekommen. Darüber informierte die Ortsgemeinde. Die Aktion war mit dem Motto überschrieben: „Tu das, was sich in Deinem Herzen richtig anfühlt“. Für das Kita- und Schulkinderhausteam, den Personalrat, die Eltern und Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) sei das Motivation genug gewesen, um Geld für die Menschen in dem von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiet zu sammeln, hieß es.