Programmierbare Bienen? Klingt verrückt, gibt’s aber tatsächlich: beim Ferienworkshop der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) in Heiligenstein, für den man sich jetzt anmelden kann.

Der Bee-Bot ist ein kleiner Roboter, der sich mithilfe von Tasten programmieren lässt. Mit ihm sollen schon Kinder verstehen lernen, wie Roboter funktionieren und was es bedeutet, Computer und Roboter zu programmieren. Sie erkennen zum Beispiel, dass diese nicht selbstständig etwas tun, sondern eigentlich nur Befehle ausführen, die ihnen von Menschen in Form von verschiedenen Codes gegeben werden.

Mit den programmierbaren Bienen können Grundschulkinder beim Ferienworkshop der KÖB die Bücherei erobern. Dabei sind vorausschauendes Denken, genaues Arbeiten, Kreativität und Teamarbeit gefragt. Spaß macht die Aktion auch, denn die kleinen Roboter sind spannende Spielgefährten. Der Ferienworkshop richtet sich an Kinder von 6 bis 10 Jahren. Er findet statt am 18., 19. und 20. Oktober jeweils von 9 bis 12 Uhr. Am Freitag, 22. Oktober, werden ab 16 Uhr die Ergebnisse im Pfarrheim in Heiligenstein präsentiert.

Interessierte Kinder können sich über ihre Eltern bis zum 14. Oktober in der KÖB St. Sigismund, Heiligensteiner Str. 28, in Römerberg oder per E-Mail an buecherei-heiligenstein@gmx.de anmelden. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenlos, denn das Projekt ist Teil eines Programms des Deutschen Bibliotheksverbands.