Schrecksekunde in Schifferstadt: Ein Kind ist am Samstag in einem Auto eingeschlossen gewesen – und das bei 30 Grad Celsius und mehr. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt berichtet von ihrem Einsatz bei Facebook. Doch keineswegs Unvorsicht oder gar Absicht der Eltern seien Grund für die missliche Lage gewesen, sondern ein technischer Defekt an der Verriegelung des Fahrzeugs. Wegen der hochsommerlichen Temperaturen öffneten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Auto so schnell wie möglich und übergaben das Kind seiner Mutter. Auch wenn es sich um einen Defekt handelte, nutzt die Feuerwehr die Gelegenheit, um an etwas zu erinnern: Wenn es draußen heiß ist, heizen sich Autos im Innern ungemein auf, es fehlt an frischer Luft. Deshalb bitte keine Personen oder auch Tiere im Fahrzeug lassen.