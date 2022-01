Einen Schock erlitten hat nach Angaben der Polizei ein vierjähriges Kind bei einem Auffahrunfall am Dienstagvormittag in Speyer. Wie die Beamten mitteilen, war eine 35-jährige Autofahrerin aus Speyer mit ihrem Kind in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie „verkehrsbedingt“ abbremste, um auf den Parkplatz eines Supermarkts abzubiegen. Ein 54-jähriger Autofahrer aus der VG Römerberg-Dudenhofen, der hinter der jungen Frau fuhr, bemerkte das zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Ein Rettungsdienst wurde laut den beamten vorsorglich hinzugezogen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden beziffern die Beamten mit rund 700 Euro.