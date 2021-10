Die Hessemer Kiesbolle planen „eine volle Kampagne 2021/22 auf Basis von 2G“. Das hat der Vorsitzende des Fasnachtsvereins, Rolf Alles, im Anschluss an die Mitgliederversammlung mitgeteilt.

Zu dem Treffen vergangene Woche waren 28 von 171 Mitgliedern gekommen. Die Kiesbolle haben laut Alles mehr Fasnachter als drei Jahre zuvor und in diesem Jahr erneut Zuwachs bei Minigarde und dem männlichen Nachwuchs bekommen. Dafür wurde auch etwas getan. Der Vorsitzende berichtet von Veranstaltungen trotz der Corona-Krise, zum Beispiel Grillfest, Bowling und Ausflüge. „Die Garden haben in den letzten eineinhalb Jahren fleißig online und wenn möglich auch vor Ort trainiert.“

Für nächstes Jahr in Planung sind unter anderem der Rathaussturm am 9. Januar, vier Prunksitzungen im Januar und die Teilnahme am Frankenthaler Fasnachtsumzug (26. Februar). Die Termine für Senioren- und Kinderfasching stehen noch nicht fest. Der Vorstand bedauert, dass die Kosten je Veranstaltung gestiegen sind, weil eine Landesverordnung fordert, dass in Versammlungsstätten für mehr als 200 Personen eine nachweislich fachkundige Aufsichtsperson ständig anwesend sein muss.