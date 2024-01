Mit dem amerikanischen Traum als rotem Faden ihrer vier Prunksitzungen haben die Hessemer Kiesbolle ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm zusammengestellt. Am Freitag präsentierte der Fasnachtsverein die Show zum zweiten Mal vor knapp 280 Zuschauern im Heßheimer Bürgerhaus.

Das Bühnenbild von Ines Leppert im großen Saal des Bürgerhauses macht was her. Ein liebevoll eingerichtetes amerikanisches Diner dient als Kulisse für die Darbietungen und als Podium für den Elferrat der Hessemer Kiesbolle. Mehr als 100 Vereinsmitglieder schicken sich an, ihr närrisches Publikum gut fünf Stunden lang mit Tänzen, Gesang und Büttenreden zu unterhalten. Lediglich drei Gastbeiträge gibt es, ansonsten wird das Programm mit Kiesbolle-Aktiven bestritten. So berichtet es Sitzungspräsident Rolf Alles, der als Protokoller unter anderem die Wiederbelebung des Heßheimer Ortskartells fordert.

Tolles Kostüm und wilde Frisur: Ein Mitglied der Jugendgarde beim Schautanz zum Thema Rocker. Foto: Pascal Jakob/gratis

Der Abend beginnt mit der Minigarde, die die Tradition des Cheerleader-Sports würdigt. Die als Rocker verkleideten Mitglieder der Jugendgarde mit ihren Tanzmariechen Laura Kämmer und Lucie Rauscher leiten schwungvoll zum Marsch der Großen Garde über, dem der Auftritt der Trauerschnalle folgt. Aus Las Vegas grüßt die Juniorengarde mit dem Tanzstück „Magie und Illusion“. Dann gehört die Bühne den beiden Vollblutfasnachterinnen Anna Schaich und Svenja Leppert, die sich „Seccoperlcher“ nennen und mit Cowboyhüten ihren närrischen Dialog beginnen. Als Basketballer treten die Bolleboys auf, das Männerballett der Kiesbolle.

Die Seccoperlcher als Cowgirls: Anna Schaich und Svenja Leppert im Bürgerhaussaal, der aus allen Nähten zu platzen scheint. Foto: Pascal Jakob/gratis

Die Damentruppe mit dem Namen Dolle Bolle feiern mit einer an Hawaii erinnernden Nummer ihr elfjähriges Bestehen. „Sie sind auch Ordensspender“, sagt Rolf Alles. Er und sein Präsidiumskollege Thomas Corell schlüpfen in die Rollen des Musikers Elvis Presley und des Comic-Helden Captain America. Corell beweist außerdem seine Qualitäten als Sunnyboy Ken in einem Beitrag mit Anna Korn als Barbie. Der Kinofilm über die beiden Anziehpuppen aus den USA war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg. Ebenfalls einen Spielfilm (beziehungsweise einen Klassiker der nordamerikanischen Literatur) wählt die Große Garde als Thema. „Der große Gatsby“ steht Pate für einen Schautanz im Stil der Zwanziger Jahre.

Elvis trifft Captain America: Hier haben Thomas Corell und Rolf Alles ihren Auftritt. Foto: P. Jakob/gratis

Und dann die Überraschung: das ehemalige Große-Garde-Mitglied Steffi Bowman übergibt eine extra angefertigte USA-Kiesbolle-Fahne. Bowman lebe seit fünf Jahren in den Vereinigten Staaten, so Alles, und sei nur wegen der Heßheimer Prunksitzungen angereist.