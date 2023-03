Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Naturschützer und Feuerwehrleute haben am Samstag in den Mechtersheimer Tongruben für zwei vom Aussterben bedrohte Vogelarten gearbeitet. Zwei der vier Schwimminseln auf dem See sind jetzt wieder mit Kies bedeckt.

Gegen 9.30 Uhr am Samstag fährt das Rettungsboot der Feuerwehr Römerberg zum ersten Mal auf den See hinaus. Mit an Bord sind neben Einsatzleiter Frank Reichert und Steuermann Frank Pierro die Naturschützer