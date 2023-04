Mit ihren eigenen Händen haben die Jungen und Mädchen der 2a der Kurpfalzschule in Dannstadt-Schauernheim Kartoffel-Setzlinge gelegt. Damit gaben sie den Startschuss für das landesweite Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“, an dem mehr als 10.000 Schüler an 320 Schulen teilnehmen.

„Das habe ich zu Hause in unserem Garten schon mal gemacht“, erzählt Frieda (8), dass sie mit dem Kartoffelanbau bereits ein bisschen Erfahrung hat. Neu, aufregend und ein großer Spaß ist für sie und ihre Mitschülerinnen Kaira (9) und Nele (8) aber, die Kartoffeln mit der Handsetzmaschine zu legen. Die hängt an einem Traktor von Landwirt Hartmut Magin. Der ist Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“, die „Kids an die Knolle“ mit dem Deutschen Kartoffel-Handelsverband seit 2011 jährlich organisiert. Während seine Tochter den Traktor langsam über den 25 Meter langen und zehn Meter breiten Ackerstreifen steuert, den örtliche Bauern für das Projekt bereitgestellt haben, läuft Magin hinterher und gibt den Kindern Tipps. Der Rest der 2a verfolgt diese erste Fahrt mit Klassenlehrerin Ina Brecht vom Ackerrand nahe der Kurpfalzhalle aus und wartet auf den eigenen Einsatz.

Davor haben die Grundschüler schon Landesbildungsministerin Stefanie Hubig mit einem Kartoffel-Lied begrüßt und mit ihr Knollen in einem Hochbeet angepflanzt. Als die Politikerin sah, dass der Nachwuchs das mit bloßen Händen erledigt, streifte sie sich die Handschuhe wieder ab, mit der ihre Mitarbeiter sie bereits ausgestattet hatten und machte sich ebenfalls die Hände schmutzig. Es sei wichtig, dass die Kinder mehr über das wertvolle Lebensmittel und die Arbeit lernen, die mit dem langen Weg von der Knolle bis zu den geliebten Pommes im Supermarktregal verbunden ist.

Neu im Programm: Grumbeere-Quest

Eine Premiere feiert bei der zwölften Auflage von „Kids an die Knolle“ die Grumbeere-Quest. Diese neue Lerneinheit soll das Projekt in vier Doppelstunden im Unterricht ergänzen und vertiefen. Neben eigens entwickelten klassischen Arbeitsblättern haben Sonja Wambsganß und ihre Kollegen von Mango Medien auch interaktives, digitales Unterrichtsmaterial entworfen, etwa einen virtuellen Schulgarten. Garniert haben sie das Ganze mit mehreren Experimenten rund um die Kartoffel. „Die Grumbeere-Quest ist während der Lockdowns in der Pandemie als Online-Angebot entstanden“, verrät Magin.