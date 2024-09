Die Wahl eines oder einer neuen Vorsitzenden steht im Mittelpunkt der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung des Kultur- und Heimatvereins (KHV) Harthausen am Mittwoch, 23. Oktober. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr im Historischen Tabakschuppen (Hanhofer Straße).

Seit dem Tod des langjährigen KHV-Vorsitzenden Harald Flörchinger ist die Führungsposition in dem Verein vakant. Geleitet wird der KHV derzeit vom stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Heck in Zusammenarbeit mit weiteren Mitgliedern des Vorstands.

In der Einladung zur Versammlung wirbt Heck bei den über 120 Mitgliedern des KHV um Engagement und um Mithilfe in der Vereinsarbeit. „Es wäre schön und wünschenswert, wenn ein Vereinsmitglied bereit wäre, den Posten des Vorstandes in einem unterstützenden Team zu übernehmen“, heißt es dort. „Bitte stelle dich in den Dienst des Vereins und sei zur Mitarbeit in der Vereinsspitze bereit“, heißt es weiter. Im amtierenden Vorstand hat bisher noch niemand sein Interesse am Vorsitz bekundet.

Neben dieser Personalie stehen die Berichte der Vorstandschaft sowie der einzelnen Abteilungen sowie Anträge auf der Tagesordnung. Als nächste öffentliche Veranstaltung des KHV steht der traditionelle Nachtflohmarkt am Samstag, 2. November, wieder auf dem Programm. Von 18 bis 21 Uhr können Interessenten im Historischen Tabakschuppen Bücher, Bilder, Schmuck und andere Kunst- und Gebrauchsgegenstände anbieten. Interessenten können einen Tisch bei Andrea Flörchinger, Telefon 06344 5350, reservieren.

Unverändert das ganze Jahr über weitergeführt werden derweil die Arbeiten zur Sanierung des Alten Bahnhofs in Harthausen. An jedem Samstagvormittag ab 9 Uhr ist dort Arbeitseinsatz der ehrenamtlichen Helfer. Weitere helfende Hände werde nicht von der Baustelle gejagt.